Jardinería de corales, una actividad que ayuda a mantener la fauna marina de Golfito

2 de marzo de 2024, 8:10 AM

“Los arrecifes de coral son la base de la integridad ecológica de los océanos, lo que significa que sin arrecifes saludables no hay océanos saludables. Son refugio para muchas especies de peces en diferentes etapas de su ciclo de vida, entre ellas, peces de interés comercial que son sustento económico de las comunidades costeras.

Los corales son animales sésiles , es decir, que no tienen movimiento; en un viaje en bote de aproximadamente 25 minutos, se puede llegar a observar un arrecife de coral en las aguas de Golfito , donde, en épocas en que el coral está completamente sano, es posible realizar snorkeling y nadar en este pequeño paraíso natural.

Sin embargo, ya que los corales no se encuentran en su mejor estado, esto debido al calentamiento de las aguas que afecta su salud, se ha tenido que optar por implementar la jardinería de corales para aumentar la cantidad de población de este animal.

Además, se recomienda y pide que si se nada en zonas de arrecifes, no tocarlos, no pararse sobre ellos y mucho menos querer llevarse uno de recuerdo a los hogares, así como cuidar que si se utilizan bloqueadores solares sean amigables con estos seres para no dañarlos con los productos que estos contienen.