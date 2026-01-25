Inspección Judicial archiva causa contra Carlo Díaz por denuncia de Gilberth Jiménez

El Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ) archivó una denuncia del diputado Gilberth Jiménez contra el fiscal general, Carlo Díaz, por una presunta extralimitación de sus funciones.

La gestión se interpuso el 10 de julio pasado, cuatro días después de que el jefe del Ministerio Público abriera una investigación a partir de una publicación del extinto medio digital Portavoz, que apuntaba que el congresista independiente tuvo un encuentro por unos minutos con la pareja de un abogado cercano al exmagistrado Celso Gamboa, a quien Estados Unidos requiere por aparente tráfico internacional de drogas.

Específicamente, el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa le atribuía a la cabeza del órgano acusador del Estado una aparente violación del artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, sobre el secreto de las investigaciones de la Fiscalía.

Jiménez explicó en su oportunidad que sufrió una vulneración de su identidad y derechos constitucionales.

Sin embargo, el ente disciplinario del Poder Judicial explicó a Teletica.com que, en el expediente 23-002369-0031-DI, se recabó prueba que permitió establecer que Díaz estaba facultado y obligado a iniciar la pesquisa tras la noticia publicada el 7 de julio de 2025, ante la posibilidad de la comisión de una conducta sospechosa.

La Inspección Judicial determinó que no se demostró que el fiscal general hubiera incurrido en irregularidad alguna en relación con la información divulgada sobre el inicio de la causa contra el parlamentario, amplió la respuesta dada a este medio.

El encuentro del diputado con la mujer tuvo lugar el 7 de julio de 2025 en un reconocido restaurante de Aserrí.

Reiteradamente, Jiménez mantuvo que únicamente se acercó para saludar por unos minutos a una conocida suya, quien había llegado por coincidencia al mismo lugar en el que él y sus asesores almorzaban tras una gira.

El congresista ha rechazado varias veces que aquel encuentro haya representado una reunión y que él conociera que la pareja de esa mujer, un abogado de apellido Corrales, quien es mencionado en los expedientes de los casos “Turesky” y “Piazza”, de acuerdo con las publicaciones de Portavoz.

La pesquisa en cuestión llevó a que Jiménez enfrentara pedidos para que se separara de su cargo como presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico; situación que el legislador descartó en su momento.



Díaz defendió en su oportunidad que la investigación ordenada respondió estrictamente al cumplimiento de su deber legal como jefe del Ministerio Público.