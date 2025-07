Gilberth Jiménez se aferra a presidencia de Seguridad y Narcotráfico, pese a pedido de diputada

El presidente de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, Gilberth Jiménez, rechazó separarse del cargo ante los cuestionamientos por un encuentro que tuvo con la pareja de un abogado cercano al exmagistrado Celso Gamboa.

Lo anterior, pese a la solicitud que le hizo una de las integrantes del foro, Priscilla Vindas, luego de que la Fiscalía General ordenara investigar lo que el independiente ha denominado como un “saludo” de tres minutos en el restaurante de la mujer, en Aserrí.

Jiménez ratificó su decisión ante una consulta de Teletica.com, momentos antes de que su encargada de prensa haga circular un video comunicando su deseo de mantenerse al frente de la comisión.

"Como dicen, el que no la debe, no la teme. En mi vida yo he actuado siempre conforme a mis valores y principios, con rectitud, nunca en actos irregulares o ilícitos o involucrado en algún tipo de acción que no corresponda. De tal manera que no tengo absolutamente ninguna situación irregular, ni mucho menos que tenga yo que retirarme de una posición cuando yo mismo he promovido leyes en contra del narcotráfico, en contra del criminalizado, en contra de la acción que haría mucho más fuerte las penas en este país y nunca he tenido ninguna relación que conlleve a favorecer o que lleve a involucrarme en actitudes o en actos o en cosas como las que presumen señalarme.

Cuestionado si tal situación no restaba legitimidad al trabajo del foro, el legislador lo rechazó.

"Yo no puedo compartirlo. Lamentablemente no es así. Primero que nada, no sé, usted está hablando de una persona que es pareja de otra persona que tal vez estuvo en una época pasada, la cual no conocía ni mucho menos y que está involucrada o no está involucrada. No sé si está o no está, y creo que no lo está.

Pero además de eso, yo en ningún momento estaba ni reunido, ni estaba buscando información, ni estaba dando información ni estaba absolutamente en nada de ese tipo de cosas que se presumen y que muy malintencionadamente y muy presuntamente se había pretendido hacer ver. De tal manera que no, yo tengo mi conciencia tranquila, sigo como yo estoy y con mi mayor fuerza y trabajando mucho más duro, porque eso es lo que tengo que hacer en esta comisión", contestó.