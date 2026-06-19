INS paga más de ¢22 mil millones en cuatro meses por accidentes de tránsito en el país

Solo entre enero y abril de este año, el Instituto Nacional de Seguros (INS) desembolsó más de 22.258 millones de colones en indemnizaciones por personas lesionadas y fallecidas cubiertas por el Seguro Obligatorio Automotor (ver video adjunto).

Esta cifra representa un aumento del 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando las indemnizaciones alcanzaron los 19.104 millones de colones.

El incremento también es evidente al compararlo con 2019, cuando el costo para el INS rondaba los 19 mil millones de colones durante todo el primer cuatrimestre, lo que refleja una tendencia sostenida al alza.

En apenas cuatro meses se registraron 16.572 accidentes de tránsito, con 18.365 personas heridas y 79 fallecidas. En promedio, una persona lesionada requirió atención cada diez minutos.

Los motociclistas continúan siendo el grupo más afectado por esta problemática. El 56% de las personas fallecidas y el 65% de los lesionados viajaban en motocicleta, una tendencia que mantiene en alerta a las autoridades y al sector asegurador.









