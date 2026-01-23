Inicia juicio por supuestos favorecimientos de Celso Gamboa a Juan Carlos Bolaños

El juicio contra el empresario Juan Carlos Bolaños, por supuestos favorecimientos de parte del abogado Celso Gamboa, arrancó la tarde del jueves.

La apertura formal del debate llega 10 días después de lo inicialmente programado, luego de que el miércoles se esclareciera la situación jurídica del exmagistrado y de que quedara zanjada la integración del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública que tendrá a su cargo el contradictorio.

Valga recordar que, apenas un día atrás, los jueces Franz Paniagua, Alfredo Calderón y Rosaura García acogieron un criterio de oportunidad presentado por el fiscal Christopher Moreno, para separar al exjerarca del juicio ante la pérdida de importancia de este frente a un proceso de extradición a Estados Unidos que Gamboa encara de forma paralela.

Tal medida derivó en una recusación contra los decisores, presentada por los abogados Roy Monge y Eduardo Bolaños, quienes representan a Bolaños y a un primo de este último, de apellido Rojas. Con esa gestión, los defensores buscaban que los juzgadores fueran apartados del debate, en el tanto que —sostuvieron— estos tuvieron que empaparse de detalles del expediente que no habían sido ventilados en el contradictorio.

No obstante, esta solicitud fue rechazada la tarde de este miércoles, confirmó a Teletica.com la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez resuelto ese pedido, se pasó a la lectura de la acusación contra los imputados que se mantienen en el juicio; es decir, contra Bolaños y Rojas.

“Ropita de bebé”

La acusación —leída por el fiscal Christopher Moreno la mañana del 13 de enero anterior, cuando planteó el criterio de oportunidad— apunta que Celso Gamboa se interesó “indebidamente” en los procesos penales que involucraban a Juan Carlos Bolaños, luego de que este le prometiera y concediera un viaje a Panamá, con todos los gastos pagos.

“Sin precisar fecha exacta, pero entre el 10 de febrero y 7 de octubre de 2016, el acusado Juan Carlos Bolaños, en consideración al cargo de magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que ostentaba el acusado Celso Gamboa y conociendo la existencia de una denuncia contra los exdiputados Víctor Hugo Morales y Otto Guevara, por presuntamente haber promovido una reforma al Reglamento de Cementos Hidráulicos en favor de sus intereses comerciales, prometió a Celso Gamboa costearle los gastos de un viaje a Panamá a cambio de realizar un acto contrario a sus deberes, el cual consistía interesarse indebidamente en aquellos procesos penales que fueran de importancia para los intereses de Juan Carlos Bolaños y no inhibirse de participar en la resolución del expediente 15-000022-033-PE. “Fue así como el acusado Celso Gamboa, faltando a su deber de probidad en el ejercicio de la función pública, aceptó la promesa de Juan Carlos Bolaños para hacer un acto contrario a sus deberes y para cumplir con lo pactado, el acusado Juan Carlos Bolaños, giró instrucciones a su primo hermano y gerente general de las compañías que componen su grupo de interés económico, Javier Rojas, a efecto de que adquiriera tiquetes aéreos de la empresa Copa Airlines, así como el pago del hospedaje en el hotel Hard Rock Café Panamá”, detalla la pieza presentada por el Ministerio Público.

La pieza del Ministerio Público amplía que, el 7 de octubre de 2016, con conocimiento de la ilicitud de los actos descritos anteriormente, Rojas cooperó con Bolaños al coordinar la logística del viaje y adquirió los tiquetes para este, para Gamboa, así como para el exembajador de Costa Rica en Panamá, Rodrigo Rivera, mediante la utilización de la plataforma Expedia.

El viaje se llevó a cabo dos días después y culminó el 10 de ese mes.

Durante el mismo, Gamboa, Bolaños y Rivera se reunieron en el alojamiento con Dai Wuping (empleado de las empresas del grupo de interés JCB), donde discutieron temas propios del negocio de la importación de cemento chino. Así, sostiene la Fiscalía, Gamboa demostró “un claro interés” en los negocios de Bolaños.

"El día 20 de febrero de 2017, en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el acusado Gamboa faltando al deber de probidad, ejecutó las acciones que le correspondían dentro del plan delictivo a cambio de la dádiva disfrutada; cuando se aprovechó del ejercicio de su función como magistrado y realizó actos contrarios a sus deberes al interesarse en el proceso 15-000022 0033-PE que involucraba a Bolaños, teniendo presente su vínculo cercano con él, así como el interés y apoyo demostrado por el negocio de Bolaños respecto a la importación de cemento desde la República Popular de China; y omitió cumplir con su obligación legal de excusarse de conocer el asunto, cuando participó en la votación de la resolución 2017-00134, mediante la cual se acogió la solicitud de desestimación planteada.

Pero, además, se menciona que el también exministro ordenó a uno de sus letrados, de apellido López, que asistiera a una reunión en la Fiscalía General, en la que se discutieron temas relacionados con una denuncia penal contra el subgerente del Banco de Costa Rica (BCR), Guillermo Quesada, por una aparente violación del secreto bancario de las empresas de Bolaños.

El asesor, aparentemente, proporcionó información sobre hechos de corrupción atribuidos a Quesada e incluso tuvo que estar al tanto del resultado de las medidas cautelares solicitadas contra Quesada en un proceso, según la acusación.



La Fiscalía también le atribuyó al exjerarca supuestamente haber facilitado que el importador de cemento chino obtuviese “una atención privilegiada” respecto a otros usuarios, en el tanto que el 18 de abril de 2017 lo dirigió a las oficinas de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), donde valiéndose de su cargo como magistrado, ingresaron juntos a un área exclusiva para el personal. Una vez en ese espacio, Gamboa presuntamente procuró una “ventaja indebida” en favor de Bolaños, al conseguir que se le confeccionara un documento del Ministerio Público que certificaba que el empresario no tenía causas abiertas.

Tras publicaciones en medios de comunicación sobre la importación y comercialización de cemento chino, el financiamiento de esa actividad, así como los posibles vínculos de Bolaños con funcionarios públicos y de entidades bancarias, la Asamblea Legislativa instaló una comisión investigadora ante la cual tanto el empresario como el exministro tuvieron que comparecer.

Precisamente, el Ministerio Público determinó una serie de mentiras que Gamboa presuntamente dijo bajo la fe del juramento. Sin embargo, esos hechos serán posteriormente ventilados, en virtud del criterio de oportunidad acogido. Fue en ese mismo espacio que el abogado de profesión declaró que su viaje al país vecino del sur respondió porque pretendía comprar "ropita de bebé".

No obstante lo anterior, las revelaciones de los medios y del foro de diputados derivaron en múltiples denuncias contra el entonces magistrado, por lo que a este le abrió la investigación disciplinaria DCP-01-2017.

En el marco de ese proceso disciplinario, el magistrado instructor —y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia— Orlando Aguirre, entrevistó a Bolaños el 14 de diciembre de 2017, mientras este descontaba prisión preventiva en el Centro de Atención Institucional San Sebastián, en San José. Aquella declaración se llevó a cabo bajo la fe del juramento.

No obstante, de acuerdo con el Ministerio Público, el empresario supuestamente faltó a la verdad sobre hechos que eran de su conocimiento:

Sobre el tiempo que tenía de conocer a Gamboa y la frecuencia de sus comunicaciones con él.

Respecto a los motivos del viaje a Panamá por parte del exministro

Sobre el desconocimiento de la forma de pago del tiquete del exjerarca Gamboa a Panamá.

Respecto al trasporte interno en Panamá de Gamboa.

Por estos hechos, a Bolaños se le acusa de los aparentes de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y falso testimonio.

Mientras que a Rojas se le achaca de una presunta penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio, en condición de cómplice.

“Estafa procesal”

Sobre los hechos acusados, Juan Carlos Bolaños hizo un breve comentario en la antesala del debate, el 13 de enero anterior.

“Esta es la génesis de lo que ha venido siendo la estafa procesal del caso del cemento, los intereses claros de personas relacionadas con Guillermo Quesada, los intereses claros de la Fiscalía General de la República, y lo más particular, a quienes el Banco de Costa Rica le prestaba créditos grandes antes de Mario Barrenachea (Q.E.P.D.)", comentó el empresario.

Para el importador de cemento chino, la acusación en su contra no tiene sustento.

"No hay caso. En este caso no hay caso. Es un gasto del erario público", insistió.

Incluso Bolaños reprochó que el fiscal general Carlo Díaz haga solicitudes de recursos para la Fiscalía, pese a las actuaciones que esta ha llevado a cabo en investigaciones como las que se le siguieron a él y a Celso Gamboa.