Inflación sigue en picada: febrero cerró en -2,73%

La inflación en Costa Rica sigue en picada.

Febrero cerró con un cálculo interanual de -2,73%, el valor más bajo registrado desde agosto de 2023, cuando la inflación era de -3,28%.

Los datos aportados por el Índice Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), reflejan que en el pasado mes la caída fue de -0,22%, mientras que en lo que va del año la cifra es ahora es -1,18%.

Para explicar esa nueva caída, el INEC precisó que los precios de la gasolina, los huevos y los automóviles nuevos fueron lo que más incidió hacia la baja.

En el otro extremo, los bienes y servicios que más empujaron al alza el costo de vida de los costarricenses fueron los alquieres de vivienda, la educación secundaria y la primaria.



El INEC añadió que de los 289 bienes y servicios que integran el índice, 39% disminuyeron de precio, 45% aumentaron y 16% no presentaron variación.

Es importante recordar que la meta de inflación del Banco Central es del 3%, con un rango de tolerancia de entre 2% y 4%.

La última vez que se cumplieron esos valores meta fue en abril de 2023.