Inflación en Costa Rica sigue alejándose de la meta del Central

La inflación en Costa Rica sigue adentrándose en terreno negativo y se aleja cada vez más de los valores meta del Banco Central.

Los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC), presentado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), colocan la inflación interanual en -0,94%, el más bajo en lo que va de este 2025.

La medición también revela que, para agosto pasado, la inflación acumulada en el año fue de -1,56% y la mensual de -0,21%.

En esas cifras influyeron, especialmente, los precios del frijol, los paquetes turísticos al extranjero y la gasolina.

Por otra parte, el Diésel, la vainica y la piña fueron los bienes que más empujaron al alza el IPC.

De los 289 bienes y servicios que integran el índice, 42% bajaron de precio, 40% subieron y 18% no presentaron variación.

El rango meta del Banco Central para la inflación es de 3% (+/- 1%), un valor que según las proyecciones de la autoridad monetaria se alcanzaría en el segundo trimestre de 2026.