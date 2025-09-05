Inflación en Costa Rica sigue alejándose de la meta del Central
El indicador del costo de vida suma ya cuatro meses con valores negativos.
La inflación en Costa Rica sigue adentrándose en terreno negativo y se aleja cada vez más de los valores meta del Banco Central.
Los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC), presentado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), colocan la inflación interanual en -0,94%, el más bajo en lo que va de este 2025.
La medición también revela que, para agosto pasado, la inflación acumulada en el año fue de -1,56% y la mensual de -0,21%.
En esas cifras influyeron, especialmente, los precios del frijol, los paquetes turísticos al extranjero y la gasolina.
Por otra parte, el Diésel, la vainica y la piña fueron los bienes que más empujaron al alza el IPC.
De los 289 bienes y servicios que integran el índice, 42% bajaron de precio, 40% subieron y 18% no presentaron variación.
El rango meta del Banco Central para la inflación es de 3% (+/- 1%), un valor que según las proyecciones de la autoridad monetaria se alcanzaría en el segundo trimestre de 2026.