Inflación empieza a subir a las puertas de golpe por aumento de combustibles

Costa Rica registró en marzo su primer aumento en el costo de vida en lo que va de este 2026, una antesala de lo que se espera será la tendencia ante el ya anunciado golpe en el precio de los combustibles.

Marzo cerró con una inflación interanual de –2,09%, lejos del –2,73% que dejó febrero, en el que fue el peor pico de deflación desde 2023.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), presentado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), explicó ese incremento de 0,34% en el pasado mes principalmente por los paquetes turísticos al extranjero, los huevos y los boletos aéreos.

En el otro extremo, los productos que más incidieron a la baja fueron los automóviles nuevos, el arroz y la papa.

Será hasta el próximo mes cuando el IPC muestre los efectos del aumento proyectado en el precio de los combustibles, que se prevé hasta de ₡136 en el caso del Diésel.

Esto, a su vez, supondrá un incremento en toda la cadena de suministros, lo que también repercutirá en la inflación.



En esta medición de marzo, de los 289 bienes y servicios que integran el índice, 48% aumentaron de precio, 35% disminuyeron y 17% no presentaron variación.

