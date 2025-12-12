Incofer suspenderá servicio de tren por dos semanas este fin de año

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció la suspensión del servicio de tren durante dos semanas por motivo del receso de fin y principio de año.

El último día de operación en todas sus rutas será el martes 23 de diciembre de 2025. A partir del miércoles 24 y hasta el viernes 2 de enero de 2026, el servicio permanecerá suspendido.

El tren retomará su horario habitual el lunes 5 de enero en todas las rutas que Incofer mantiene en el Gran Área Metropolitana.

Durante los días de suspensión, la institución informó que sus trabajadores se dedicarán a realizar mejoras e intervenciones en distintos puntos de la línea férrea.