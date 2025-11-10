Incertidumbre en Ruta 32: condiciones del tiempo complican obras y apertura

La incertidumbre rodea la apertura de la Ruta 32: aunque se esperaba que fuera este lunes, las autoridades dieron nuevas noticias (ver video adjunto de Telenoticias).

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), “las condiciones climáticas que afectan esta vía, en el sector del cerro, han imposibilitado al equipo que trabaja en la estabilización del talud avanzar al ritmo que se tenía programado”.

El paso de vehículos se interrumpió desde el miércoles anterior debido a la caída de rocas y otros materiales, lo que aumenta el riesgo para los conductores. Por eso, cuadrillas de la institución empezaron la fragmentación de un talud rocoso de gran tamaño, labor que se ha atrasado por las condiciones del tiempo.

“El día de mañana (lunes) se estará actualizando la información sobre la fecha para la apertura de la vía”, agregó el MOPT en su comunicado oficial.

La piedra, una especie de laja, se ubica a unos 30 metros de altura y mide aproximadamente siete metros de alto por seis de ancho.



Se recomienda a los choferes que tengan que trasladarse al Caribe usar rutas alternas y mantenerse atento a los anuncios oficiales.



