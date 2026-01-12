Incendio afecta varias viviendas en Purral de Goicoechea

El Benemérito Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en calle El Río, Purral de Goicoechea, que ha afectado varias viviendas.

El reporte de la emergencia se recibió a las 6:21 p. m. de este domingo 11 de enero. Actualmente, cuatro unidades están en la escena y otras cuatro se dirigen al lugar.

Según información preliminar, el siniestro ha consumido más de 100 metros cuadrados, y los bomberos trabajan para evitar que las llamas se propaguen a estructuras cercanas.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas.