INA activa 90 mil licencias de Open English, pero meta de 500 mil sigue lejana

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) reporta la activación de 90 mil licencias en la plataforma de Open English, dentro del programa Hello Brete. Sin embargo, la cifra representa apenas un 18% de las 500 mil licencias proyectadas por año, en el marco de un contrato que alcanza los 74 millones de dólares anuales y que podría extenderse hasta por cuatro años.

Aunque desde la institución destacan el interés generado desde el lanzamiento en abril, los propios antecedentes del INA revelan un desafío importante: la deserción en programas públicos de inglés ronda el 18%, mientras que la reprobación se acerca al 19%.

El modelo funciona bajo la modalidad de autoaprendizaje, es decir, cada estudiante avanza a su ritmo y sin clases presenciales obligatorias. Según las autoridades, las licencias son reutilizables: si una persona abandona el programa, el cupo se reasigna a otro usuario.

No obstante, especialistas advierten que el verdadero reto no es únicamente repartir licencias, sino lograr que los estudiantes permanezcan y concluyan el proceso. Incluso el mismo INA reconoce que el éxito depende, en un 99% de los casos, de la disciplina y constancia de cada participante.

Con una inversión millonaria en marcha, el programa deberá demostrar si logra traducir las inscripciones en aprendizaje real y mayores oportunidades laborales para los beneficiarios.