Imperial hace un llamado a “Despegar y descubrir tu grandeza”

Contenido comercial

Imperial, marca líder e icónica del país, lanza la campaña ¨Despegá y descubrí tu grandeza¨ con la cual invita a los costarricenses a romper barreras e imitar a las águilas, quienes se sienten poderosas, con la voluntad y fuerza para volar y alcanzar lo que desean.

María Pía Robles, directora de Relaciones Corporativas de FIFCO indica que ¨Imperial hoy nos llama a despegar, a que apuntemos a esa grandeza que tenemos dentro, que dejemos atrás eso que nos hace dudar y más bien que conectemos con esa fuerza interna que nos permite volar alto, en lo que sea que queramos. “Despegá” es un llamado a atrevernos, a confiar en nosotros mismos y apuntar a ese máximo posible que imaginemos”

Ticos que despegaron

Cerveza Imperial sabe que muchos costarricenses, día a día, rompen barreras y crean una mejor versión de sí mismos, gracias a que dejaron los miedos atrás y abrieron sus alas.

Isaac Portocarrero es uno de ellos. Su despegue inició cuando buscaba su propósito en la vida: “Ver a las personas con discapacidad, vivir y disfrutar la vida plenamente, sin que nada los detenga, me hizo descubrir que mi felicidad estaba en crear soluciones que le facilitara la vida cotidiana a ellos, que viven sin límites”. Por lo que en el colegio diseñó un sistema de comunicación universal para personas con sordoceguera que transmite señales y las traduce en palabras a sus dispositivos celulares.

A pesar de tener que abandonar la universidad en dos ocasiones, creyó en él y ahora dedica

su vida a crear tecnologías como “Go Pass” y “Go Feria” para transformar e impulsar a la sociedad. Isaac nos demuestra que solo basta creer en nuestras ideas para dar el salto y volar alto, hasta lograr aquello que el corazón nos llama a hacer.

Y Lya Battle es nuestro segundo ejemplo. Tras conocer a Oso, un perrito muy enérgico, adoptado siete veces y devuelto en cada una de ellas, se dio cuenta que necesitaba hacer algo para darle un hogar “tenía dos opciones, dejarlo en la calle o en un refugio. No existía el lugar que merecía Oso, así que me dije: si no existe, debo hacerlo yo misma”

Así inició el despegue de esta guardiana de los zaguates, uno tras otro, fue rescatando perros de las calles para curarlos, castrarlos y darles un hogar. Ella descubrió que su grandeza estaba en ayudar a estos animales y aún con incertidumbre fundó lo que hoy es Territorio de Zaguates, albergando a más de 1800 caninos.

Para conocer más historias como estas, es que Imperial, durante octubre y noviembre, estará invitando a todos los ticos a ponerse las alas, despegar y volar a través de diferentes dinámicas en puntos de venta, redes sociales y eventos virtuales.

La marca presentará novedades que promueven el despegue de costarricenses con ganas de brillar, causas con propósito y avances positivos en algunas zonas de nuestro país.

Para más información, videos e historias, puede visitar @CervezaImperial en redes sociales.