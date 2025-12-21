Impacto emocional de fin de año golpea a desempleados

Aunque diciembre suele asociarse con celebración y cierre de ciclos, para muchas personas que están desempleadas o en busca de un cambio laboral esta época puede intensificar emociones como frustración, ansiedad y desesperanza.

Especialistas en orientación laboral advierten que el impacto emocional de estas fechas puede afectar el ritmo y la efectividad de la búsqueda de empleo, especialmente cuando se combina con presión económica y expectativas personales no cumplidas.

A finales de año es frecuente que las personas evalúen sus metas laborales y, al no alcanzar el empleo o el cambio esperado, experimenten desmotivación, baja autoestima y dificultad para tomar decisiones.

A esto se suma la percepción de que diciembre no es un mes activo para contrataciones, una idea que no siempre coincide con la realidad del mercado laboral. Datos del IICE de la Universidad de Costa Rica y del INEC indican que alrededor de un tercio de las empresas sí realiza contrataciones entre finales e inicios de año, principalmente en sectores como comercio y servicios, que mantienen movimiento incluso en esta época.

Por ello, expertos señalan que más que el momento del año, lo determinante es cómo se gestiona la búsqueda, la actualización del perfil profesional y la visibilidad de la marca personal.

Entre las recomendaciones destacan no enfrentar el proceso en soledad, buscar acompañamiento profesional, actualizar el currículum, fortalecer habilidades y mantener activas las redes de contacto, tanto presenciales como digitales.

Las personas orientadoras coinciden en que el receso de fin de año también puede ser una oportunidad para bajar los niveles de estrés, recuperar energía y retomar la búsqueda laboral con mayor claridad y enfoque al iniciar el nuevo año.