IMN: San José registra temperatura más baja en más de 30 años

San José registró, este lunes, la temperatura más baja en más de tres décadas, de acuerdo con datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).



Según la información oficial, la capital alcanzó una temperatura mínima de 12.2 grados Celsius, la más baja registrada de manera absoluta en la estación meteorológica de San José desde su existencia, superando el récord previo correspondiente al mes de febrero de 1996.

Paulo Solano, funcionario del IMN, explicó a Teletica.com que “anteriormente, la temperatura más baja fue de 12.4 grados centígrados y se registró el 6 de febrero de 1996, este era el mínimo histórico”.



Solano indicó que este comportamiento se debe a la influencia del empuje frío número 13.

“El empuje frío #13 y el sistema como tal se posicionó sobre el país y, al menos hasta el miércoles, va a ir diminuyendo el sistema. Hoy y mañana continuarán las condiciones frías y lluvias, principalmente en el Caribe.

“De hoy lunes hacia mañana martes, tendremos lluvias y después la nubosidad disminuirá, mientras que el jueves esperamos que vuelvan las condiciones cálidas, ese día ingresará otro sistema, pero no va a hacer igual como el que tenemos”, comentó Solano.

El IMN detalló, además, que durante la madrugada y la mañana de este lunes se registraron ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora en La Cruz, Guanacaste, y de 105 kilómetros por hora en Bagaces.

El país continúa bajo la influencia de este empuje frío, el cual genera vientos muy fuertes en el norte y mantendrá las temperaturas bajas a lo largo del día, mientras que la vertiente del Caribe permanece nublada con lluvias.



Asimismo, el Instituto Meteorológico dijo que este lunes se registraron temperaturas cercanas a los tres grados centígrados en varias zonas montañosas del país, entre ellas el Volcán Irazú con 3.2 °C, el Cerro de la Muerte con 3.3 °C, el Volcán Poás con 3.5 °C y el Volcán Turrialba con 3.7 °C.

