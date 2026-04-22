IMN: Próximos tres meses traerán más calor y menos lluvias en gran parte del país

La meteoróloga Karina Hernández, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), presentó este miércoles el más reciente análisis climático correspondiente al trimestre de mayo, junio y julio de 2026, destacando variaciones significativas en las condiciones de lluvia, temperatura y otros factores atmosféricos a nivel nacional.

De acuerdo con el informe, el primer trimestre del año mostró contrastes en la distribución de lluvias, con condiciones deficitarias y excedentes en distintas regiones del país.

Entre los aspectos más relevantes se identifican excedentes en el Pacífico Sur, mientras que la vertiente del Caribe ha mantenido un comportamiento deficitario, especialmente en zonas costeras.



En cuanto a las temperaturas, se reportaron valores máximos más cálidos de lo normal durante enero y marzo, mientras que febrero presentó condiciones más frescas. Asimismo, la velocidad del viento se mantuvo, en términos generales, por debajo de lo habitual en el territorio nacional.

"Durante marzo de 2026, se registraron condiciones mayoritariamente deficitarias en varias regiones, con acumulados de lluvia que oscilaron entre 0 y hasta 400 milímetros. No se reportaron eventos extremos diarios superiores a los 100 milímetros.

"Los mayores montos de precipitación se concentraron en el Pacífico Sur, particularmente durante la primera quincena del mes, asociada a un empuje frío, mientras que la segunda quincena presentó una mayor distribución de lluvias en el Caribe debido a la influencia de dos empujes fríos adicionales", dijo Hernández.

El informe también señala que la sequía meteorológica persiste en la vertiente del Caribe. La temperatura superficial del mar Caribe se mantiene dentro de rangos normales a ligeramente más cálidos, al igual que el Atlántico en la región de desarrollo principal de ciclones tropicales.



Respecto al fenómeno ENOS, el sistema de alerta temprana se mantiene en vigilancia hacia condiciones de El Niño, cuyo desarrollo se prevé a partir de junio, con posibles efectos durante el segundo semestre del año.



En relación con la temporada de huracanes, se proyecta una actividad menor a la normal, con entre 9 y 12 sistemas previstos, en comparación con el promedio histórico de 14. Por otra parte, la temporada de empujes fríos se acerca a su final, con 21 eventos registrados de los 22 pronosticados.



Para la época lluviosa, el IMN prevé un inicio irregular y con retraso aproximado de una quincena, caracterizado por una transición con menor cantidad de lluvias. Asimismo, se anticipa una canícula más prolongada e intensa, lo que implicaría una disminución de días con precipitación y un incremento en las temperaturas.

"En el análisis de abril, los primeros días muestran excedentes de lluvia en la vertiente del Caribe y la zona norte oriental, mientras que otras regiones se mantienen por debajo de los promedios. Las temperaturas máximas han sido, en su mayoría, más frescas que lo normal, con excepción del Pacífico Norte.

"Para el trimestre mayo-junio-julio, se proyectan condiciones deficitarias de precipitación de hasta un 20% en la Zona Norte, el Valle Central y la vertiente del Pacífico, intensificándose incluso hasta un 30% en julio. En contraste, la vertiente del Caribe presentaría condiciones dentro de lo normal", agregó Hernández.

En términos de temperatura, se prevé un trimestre con valores superiores al promedio en todo el país. Las anomalías podrían alcanzar entre 0,5 y 1 grado Celsius por encima de lo normal, e incluso entre 1 y 1,5 grados en julio en regiones del Pacífico.

