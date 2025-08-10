IMN pronostica domingo con vientos fuertes y lluvias dispersas

Para este domingo, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), pronostica vientos de moderados a fuertes, especialmente en el Valle Central, el norte de Guanacaste y las zonas montañosas del país. En algunos sectores, la velocidad del viento podría alcanzar hasta los 75 kilómetros por hora.

Se espera además la presencia de lluvias ocasionales a lo largo del día. Desde temprano, el aumento en el contenido de humedad favorecerá la formación de nubosidad, lo que provocará un descenso en las temperaturas máximas en regiones como el Caribe, la Zona Norte, las montañas del Pacífico y el Valle Central.

Durante la mañana, podrían presentarse lluvias aisladas en sectores del Caribe Norte y el noroeste de la Zona Norte. Por la tarde, se pronostican aguaceros dispersos acompañados de tormentas eléctricas sobre el eje montañoso central, en ambas vertientes. (Ver nota adjunta de Telenoticias)

Existe la posibilidad de que estas precipitaciones se extiendan hacia sectores del Pacífico oeste, incluyendo zonas bajas y costeras.



Para el lunes, se espera un incremento en la humedad, lo que favorecerá el retorno de aguaceros en distintas regiones del país.