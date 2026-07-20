IMN advierte lluvias intensas y alto riesgo de inundaciones en varias regiones del país
Según el pronóstico, distintos factores atmosféricos mantendrán un incremento de las lluvias durante los primeros días de esta semana.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que varios factores atmosféricos mantendrán un incremento de las lluvias durante los primeros días de esta semana, especialmente en el Caribe y la Zona Norte, lo que aumenta el riesgo de inundaciones debido a la alta saturación de los suelos.
La entidad explicó que la combinación de la inestabilidad en la atmósfera alta, el reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y los vientos alisios acelerados favorece el ingreso constante de humedad al país.
En las últimas 12 horas se registraron acumulados de entre 150 y 180 milímetros de lluvia en las montañas de Limón y entre 60 y 80 milímetros en sectores montañosos de la Zona Norte.
Para las próximas horas, el IMN prevé que las lluvias continúen sobre estas regiones, con acumulados de entre 60 y 80 milímetros, e incluso máximos cercanos a 100 milímetros durante la tarde y las primeras horas de la noche. Las precipitaciones también podrían extenderse de forma ocasional al Valle Central, principalmente hacia las montañas del norte y la provincia de Cartago.
En el Pacífico Central y Sur también se pronostican aguaceros dispersos con tormenta eléctrica, mientras que el paso de la onda tropical #24, previsto para este martes, mantendrá las condiciones lluviosas en gran parte del territorio nacional.
El IMN advirtió que las cuencas del Caribe, la Zona Norte y el Pacífico Central y Sur presentan porcentajes de saturación de entre 80% y 95%, por lo que existe un mayor riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y quebradas, así como problemas en los sistemas de alcantarillado.
Ante este panorama, la institución recomendó extremar las precauciones en zonas propensas a inundaciones, mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.