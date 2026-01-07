IMN advierte extremos de temperatura: calor intenso de día y frío marcado de noche

El tiempo de esta semana estará dominado por condiciones extremas en Costa Rica. Mientras algunas regiones registrarán temperaturas máximas de hasta 35 grados Celsius, otras experimentarán madrugadas muy frías, con valores que no superan los 2 grados, según el más reciente informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

De acuerdo con la entidad, a partir de este miércoles se intensifican los contrastes térmicos, especialmente en el Valle Central, donde las temperaturas máximas rondarán los 31 grados durante el día, pero las mínimas podrían descender hasta los 13 grados en horas de la madrugada y la noche. Esta amplitud térmica se percibe con mayor fuerza en las primeras horas de la mañana (ver video adjunto de Telenoticias).

La meteoróloga Rebeca Morera explicó que estas condiciones son típicas de la época seca.

“Las temperaturas diurnas serán bastante cálidas, especialmente en el oeste del Valle Central y en las zonas costeras del Pacífico, mientras que durante la noche y la madrugada se estiman temperaturas muy frescas, sobre todo en áreas montañosas y sectores de Cartago y San José”, indicó.

El calor más intenso se concentrará en el Pacífico Norte, donde los termómetros oscilarán entre los 20 y los 35 grados. En otras regiones bajas del país, las máximas estarán entre los 32 y 34 grados.





En contraste, las zon as montañosas continúan registrando condiciones frías: el volcán Irazú alcanzó este miércoles una temperatura mínima de 2,7 grados, convirtiéndose nuevamente en el punto más frío del territorio nacional.



Este comportamiento responde a un patrón atmosférico seco característico del mes de enero, que favorece un mayor enfriamiento nocturno.





A ello se suma el retorno y fortalecimiento de los vientos alisios, que a partir de hoy presentarán ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora en el Valle Central y hasta 80 kilómetros por hora en sectores montañosos, incrementando la sensación térmica de frío.



En cuanto a la nubosidad y las lluvias, el IMN prevé cielos parcialmente nublados a nublados durante la mañana en el Caribe y la Zona Norte, con posibilidad de precipitaciones aisladas. Por la tarde, se espera aumento de nubosidad en el Pacífico Central y Sur, donde no se descartan lluvias y chubascos de forma puntual.



La institución meteorológica señaló que esta tendencia de días calurosos y madrugadas frías se mantendrá durante el resto de la semana, por lo que recomienda a la población tomar previsiones ante los cambios bruscos de temperatura y las condiciones ventosas.