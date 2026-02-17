Ignacio Santos dice adiós luego de tres décadas de exitosa carrera a la cabeza de Telenoticias

Con profundo agradecimiento y de común acuerdo con la familia Picado Cozza, comunicamos que el señor Ignacio Santos dejará su cargo como director de Telenoticias.

Tras casi tres décadas al frente de Telenoticias, don Ignacio demostró un compromiso incansable con la veracidad, la ética y la calidad informativa, impulsando proyectos que fortalecieron la credibilidad del noticiero y acercaron la información a miles de hogares.

Agradecemos infinitamente su liderazgo, su pasión por el periodismo independiente y la

dedicación. Su legado se refleja en el profesionalismo del equipo y en la confianza de nuestra audiencia.

Bajo su dirección, Telenoticias se consolidó como referente en la cobertura informativa, manteniendo la preferencia del pueblo de Costa Rica.

El legado de don Ignacio será imborrable, lo cual nos compromete a seguir por la senda del periodismo de excelencia.

Le deseamos el mayor de los éxitos.