Iglesia pide repensar subasta: El país ganará más con pluralidad que maximizando ingresos

La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) hizo un llamado a "repensar" los criterios contemplados en la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Mediante un pronunciamiento divulgado la mañana de este lunes, en apego a su "deber pastoral", los obispos dieron a conocer su posición sobre la discusión actual sobre el procedimiento que llevan adelante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), así como el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), por considerar que este puede afectar el tejido social, la libertad de expresión y el acceso a medios de comunicación plurales.

"La doctrina social de la Iglesia enseña que los bienes comunes deben administrarse de modo que beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica. Cuando un Estado decide asignar frecuencias solo bajo criterios de recaudación o competencia financiera, corre el riesgo de reducir la comunicación a un mercado, olvidando su dimensión social, cultural y espiritual. Un país no puede permitirse que las frecuencias queden determinadas exclusivamente por la lógica del capital. "Por eso creemos que es necesario repensar el criterio de subasta. No se trata de oponerse por principio a los mecanismos modernos de administración pública, sino de recordar que la comunicación tiene un valor que no cabe en una planilla contable", enfatizó la Iglesia Católica.

En esa línea, la Conferencia pidió que la asignación de frecuencias considere, entre otras cosas, la trayectoria de servicio, la contribución al bien común, el impacto educativo, la promoción de valores, la representación de comunidades locales y minoritarias, así como la preservación de espacios que no responden al lucro, sino a la misión.

La posición de los obispos es que la radio y televisión católica —así como otras de índole comunitaria, cultural o de servicio público— no existe para competir, más bien para servir. De ahí que su aporte no se puede medir por ingresos, sino por la conciencia que despierta, el acompañamiento espiritual que da, el consuelo que ofrece o el alivio que lleva a quienes lo necesitan.

En cuanto a los medios no confesionales, entendidos como aquellos de extensión nacional, comunitaria, cultural, educativa o independiente, la Iglesia recordó que estos también tienen el objetivo de dar voz a quienes no la tienen, al acompañar procesos locales, fortalecer la identidad cultural y abrir espacios de diálogo ciudadano.

"La pluralidad comunicativa se sostiene en la diversidad de proyectos que, desde distintas convicciones y perspectivas, enriquecen la vida democrática. Defender su existencia es defender la posibilidad de que Costa Rica escuche todas sus voces, no solo las que provienen del poder económico. "La libertad de expresión no se protege solo evitando la censura; también se protege garantizando condiciones para que existan voces diversas. Una sociedad donde sobreviven únicamente los medios con más recursos económicos es una sociedad que escucha menos, que aprende menos, que dialoga menos", enfatiza el pronunciamiento.

El mensaje pide que no reduzcan las frecuencias "al mejor postor", mientras aboga por un modelo que reconozca la dimensión humana y social de la comunicación.

La Conferencia Episcopal cree que el país ganará más con la pluralidad que con la maximización de ingresos. En seguimiento con lo anterior, los obispos hicieron ver que el cuido de las frecuencias debe ser visto como la custodia del derecho de los ciudadanos a una palabra libre, diversa, responsable y humana; no como el cuido a una institución.

Precisamente, en un comunicado liberado tan solo minutos después del pronunciamiento de los obispos, la Casa Presidencial defendió que el procedimiento en curso para la asignación de frecuencias de radio y televisión tiene como único interés el "maximizar el beneficio para la mayoría de personas".

Será hasta el próximo miércoles que el mandatario Rodrigo Chaves se refiera al tema, en medio de una lluvia de críticas de parte de operadores que no pudieron participar por limitaciones económicas, así como de organizaciones civiles y gremiales. A ello debe sumarse que la Sala Constitucional ya estudia un amparo contra el procedimiento, como reveló Teletica.com.

En la misma nota de prensa, el gobernante convocó a las estaciones católicas y evangélicas a una reunión "esta semana" (la fecha no fue precisada), dirigida a "encontrar soluciones a cualquier inquietud legítima" que puedan tener respecto a la subasta.