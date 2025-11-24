IPLEX: Van disminuyendo las voces en Costa Rica por alto costo de subasta de frecuencias

Emisoras AM, FM y diferentes canales de televisión anunciaron que quedarán fuera del aire debido a los altos costos de la subasta de frecuencias que fijó el gobierno.



Se trata de medios que han acompañado al público por más de 60 años y que ahora se ven obligados a decir adiós.

“Las características con las que fue lanzada la subasta es prohibitivo para muchos de ellos, muchas emisoras ya han dicho que no van a participar, que no pueden porque no tienen recursos y esto lo más lamentable es que va disminuyendo las voces en costa rica.

"Cuando vemos que emisoras rurales, cristianas, católicas, regionales, locales e incluso nacionales dicen que no pueden participar porque no tienen la plata, significa que van a ser excluidas”, comentó Raúl Silesky, presidente de Iplex (Instituto de Prensa y Libertad de Expresión; asociación privada, sin fines de lucro).

Miles de ciudadanos han mostrado su dolor ante el anuncio hecho por Radio Sinfonola 90.3 FM. La emisora cesará transmisiones luego de no poder participar en la subasta de frecuencias convocada por el gobierno y la superintendencia de telecomunicaciones (Sutel), debido a los altos costos establecidos para renovar su concesión.



Pero no solo se trata de Sinfonla, la lista es amplia. La Cadena Radial Costarricense con cinco emisoras en FM: Conexión, Azul (99.9), 94.7 y 89.1, así como Musical 97.5 y Radio Hit 104.7.

“Lamentamos que el gobierno de Rodrigo Chaves quiere destruir todos los aportes que ha tenido la radio y televisión en Costa Rica, irrespetando y desconociendo los derechos a prórroga automática que tienen los actuales radiodifusores.

“Es un daño irreparable que se le hace a la democracia, pero también al derecho que tiene la población de recibir de una manera libre y sin restricción información y entretenimiento sin el control del gobierno”, manifestó Gustavo Piedra, presidente de la Cámara Nacional de Radio (Canara).

Emisioras de corte religioso como Radio Santa Clara, Radio Sinaí han manifestado que la subasta es insostenible desde cualquier punto de vista.



Diferentes canales de televisión también anunciaron su eventual salida del aire.



Entre ellas destacan Telefides, TV Sur canal 14, canal 1 y TVN canal 14 de San Carlos.



Los precios para la subasta fijados por la superintendencia de comunicaciones (Sutel) para concursar inician con: $386.000 para radio fm de cobertura nacional, $1.6 millones para televisión de cobertura nacional y entre $157.629 y $325.044 para televisión regional.



Por su parte, la Sala Constitucional recibió un recurso de amparo interpuesto contra los miembros del Consejo Directivo de la Sutel y contra la presidencia de la República y cuyo fin es frenar la subasta.



El ciudadano que interpone el recurso argumenta que la subasta fue diseñada bajo una lógica predominantemente económica y recaudatoria, con precios base elevados y grandes diferencias regionales y estatales.



Agra que podría terminar en una exclusión de actores históricamente relevantes para la vida social y cultural del país.



La fecha límite para participar en la subasta venció la medianoche del viernes anterior.



Los interesados tenían que presentar sus ofertas y la concesión será adjudicada a quien proponga el monto más alto.

