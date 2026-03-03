Iglesia Católica busca “reparar el daño” con un congreso sobre abusos

Reparar el daño causado por los abusos es uno de los principales retos que enfrenta la Iglesia Católica. Precisamente, ese será el eje de un congreso internacional que reunirá en Costa Rica a expertos y autoridades religiosas.

El país será sede del Quinto Congreso Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, un encuentro que busca profundizar en uno de los temas más sensibles para la Iglesia: la reparación del daño provocado por los abusos.

El objetivo es reflexionar sobre cómo avanzar hacia una Iglesia más segura, con mayores mecanismos de prevención y con acciones concretas para acompañar a las víctimas y restaurar la confianza.

Durante el congreso se abordarán temas como la teología de la reparación, el acompañamiento a personas afectadas por abusos y el papel de la justicia dentro de estos procesos. Además, se analizará si es posible reparar un abuso y qué significa realmente ese concepto dentro de la Iglesia y en la atención a las víctimas.

Hasta el momento, más de 400 personas se han inscrito para participar en este espacio de diálogo que busca colocar en el centro la responsabilidad institucional, la justicia y la reparación del daño.