Hospital Geriátrico colapsa mientras nueva sede se proyecta hasta 2038

El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, principal centro especializado en atención de personas adultas mayores en Costa Rica, opera actualmente bajo condiciones de saturación, con infraestructura envejecida y limitaciones que preocupan a funcionarios y sectores vinculados a la salud pública.

El servicio de emergencias del hospital tiene capacidad para atender a 50 pacientes; sin embargo, actualmente recibe hasta 150 personas por día, lo que evidencia una situación de plétora hospitalaria, es decir, una sobreocupación que dificulta la atención adecuada (ver video adjunto en la portada).

A esta presión se suman las condiciones físicas del edificio. Techos sin láminas, instalaciones eléctricas antiguas, camillas deterioradas y espacios reducidos forman parte de la realidad diaria del centro médico, que también enfrenta hacinamiento en áreas clave como emergencias y hospitalización.

Además, el edificio presenta limitaciones en materia de accesibilidad. Según se ha señalado, la infraestructura no cumple con la Ley 7600 sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, ya que no cuenta con rampas adecuadas de salida de emergencia ni con accesos apropiados para que ambulancias puedan trasladar a pacientes en silla de ruedas o camilla.

Un informe del Cuerpo de Bomberos también advirtió sobre riesgos relacionados con el sistema eléctrico, las salidas de emergencia y otras condiciones de seguridad dentro del hospital.

Desde la Junta de Salud del centro médico señalan que la situación es crítica y que el hospital ya superó su vida útil. Por ello, desde hace más de una década impulsan la construcción de una nueva sede que permita responder a las necesidades actuales de la población adulta mayor.

“Sabemos que prácticamente está colapsado y que hay una crisis en la atención a las personas adultas mayores. Lo más preocupante es que el envejecimiento en el país es acelerado”, indicaron desde el centro médico.

Actualmente, las personas mayores de 65 años representan cerca del 10% de la población en Costa Rica. Sin embargo, proyecciones señalan que para el año 2040 este grupo alcanzará aproximadamente el 16,5%, lo que incrementará la demanda de servicios especializados en geriatría.

El proyecto del nuevo hospital contempla una inversión superior a ₡222 mil millones y se desarrollaría en dos etapas. No obstante, desde la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que el avance depende de procesos de expropiación de terrenos y contratación pública que aún se encuentran en análisis.

Inicialmente, el cronograma planteaba que el nuevo hospital estaría listo en 2032. Sin embargo, recientes estimaciones sitúan su construcción hasta el año 2038, lo que genera preocupación entre personal médico y representantes de pacientes.

Otro de los retos del hospital es su horario de atención. El centro opera principalmente de lunes a viernes, lo que provoca que muchos adultos mayores pospongan consultas o emergencias durante los fines de semana, situación que puede agravar sus condiciones de salud.

Mientras tanto, el hospital continúa recibiendo diariamente a pacientes que requieren atención especializada, muchos de ellos con enfermedades complejas y necesidades de cuidados prolongados.