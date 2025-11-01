Hospital de Niños sigue enfrentando colapso por infecciones respiratorias

El Hospital Nacional de Niños (HNN) continúa reportando una situación de emergencia debido a la saturación de sus servicios. Actualmente, más de 100 menores permanecen internados por infecciones respiratorias, lo que ha obligado al centro médico a utilizar camas de otras especialidades para atender la creciente demanda.

Según las estadísticas oficiales, ya se contabilizan 26 fallecimientos infantiles por virus respiratorios en lo que va del año.

El director del hospital advirtió que incluso infecciones comunes como el rinovirus —que normalmente no representan una amenaza seria para niños saludables— están generando cuadros graves cuando coinciden con otros factores de riesgo.

Como parte de la respuesta institucional, el HNN hizo un llamado urgente a la población para reforzar las medidas de prevención, especialmente en hogares con menores de edad.

La situación requiere atención inmediata. Las autoridades de salud monitorean de cerca la evolución de estos brotes, mientras el hospital opera bajo máxima presión para contener esta crisis pediátrica.