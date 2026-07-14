Hospital de Niños sí operará a menor excluida de lista de espera por no contestar llamadas

El Hospital Nacional de Niños incluyó nuevamente en la lista de espera a la menor de 12 años que había excluido porque su mamá no contestó las llamadas.

Gabriela Gutiérrez, mamá de la paciente, confirmó que el centro médico le programó una cita donde les anunciaron que pronto le realizarán la cirugía.

La menor sufre severos dolores de rodilla producto de una afección que requiere intervención quirúrgica.

Debido al protocolo institucional, el hospital la sacó de la lista porque no se pudo tener comunicación con la paciente en tres oportunidades.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recuerda que los asegurados deben tener actualizados los datos personales ante la institución y estar atentos a las llamadas de los hospitales en caso de que estén esperando algún procedimiento.

El Seguro Social depura la lista por no poder programar la atención por medio de tres llamadas: dos en horario ordinario y una en jornada extraordinaria.