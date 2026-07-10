Hospital de Niños entró en zona de alarma por aumento anticipado de virus respiratorios

El Hospital de Niños reporta un aumento anticipado de pacientes con infecciones respiratorias. El centro médico entró en zona de alarma, debido a la cantidad de casos, según el informe semanal del Ministerio de Salud.

El doctor Carlos Jiménez, director de ese hospital, indicó que el incremento es empujado por el virus sincitial respiratorio que, junto con el rinovirus humano y la influenza, son los que más pacientes están provocando.

El centro médico superó esta semana el 100% de ocupación, lo que obligó a iniciar con la conversión de los espacios para poder tener áreas disponibles ante la cantidad de menores que ingresan con infecciones respiratorias.

De acuerdo con el médico, el pico de virus inició desde hace tres semanas, antes de lo previsto: después de vacaciones de medio año. Sin embargo, explicó que este aumento anticipado ocurre en los años en que se está bajo la influencia del fenómeno de El Niño.

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