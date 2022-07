Hospital de Niños cataloga seis casos de misteriosa hepatitis como "probables"

29 de julio de 2022, 11:51 AM

El Hospital Nacional de Niños ya ha catalogado seis casos de hepatitis de origen desconocido como "probables".

Según aseguró la directora del centro médico, Olga Arguedas, ya han analizado a 11 pacientes, de los cuales cinco fueron descartados al encontrarse otra causa de la enfermedad.

Estos están, en su mayoría, entre los 0 y 5 años; otros tres se concentran entre los 6 y 13 años.

"Recordemos que esta enfermedad no tiene definición de diagnóstico confirmado porque no se sabe cuál es la causa. Entonces cuando hablamos de un caso probable es que ya es un caso donde se hizo todo el trabajo de diagnóstico y no se logró demostrar otra causa que explique esta forma de hepatitis en los niños", dijo la especialista.