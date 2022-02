Hospital de Niños alerta sobre los riesgos del té para estimular la lactancia

Los médicos del Hospital Nacional de Niños (HNN) alertan a los padres de familia sobre un té que está a la venta en el país (y que además no cuenta con registro sanitario) y que podría provocar intoxicación en los bebés.

Se trata de un producto natural comercializado con el nombre de "Mother´s Milk" y que se promociona como un método para aumentar la producción de leche materna.

Sin embargo, este producto contiene un ingrediente que podría provocarle consecuencias a los menores de edad: el anís de estrella.

Los primeros casos de este tipo en Costa Rica ocurrieron en 1991. Desde ese momento y hasta el 2003 se contabilizaron 119 intoxicaciones por esta causa. Las mamás estaban ingiriendo el producto y pasándoselo a sus hijos por medio de la leche materna.

Síntomas como manifestaciones gastrointestinales, vómito, convulsiones, somnolencia, alteración de reflejos, entre otros, son los principales síntomas que manifiestan.



Una vez que se suspende su uso, los bebés regresan a su estado regular en cuestión de horas.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el anís de estrella no actúa igual en todas las personas.

"Hay seres humanos que son más predispuestos que otros y en aquel momento llegamos a ver que hasta un 27% de las madres que consumían anís de estrella y que daban de mamar a sus bebés no tenían ningún síntoma, pero un amplio porcentaje sí los va a tener. Lo que pasa es que no tenemos manera de saber quién sí y quién no", detalló el experto.