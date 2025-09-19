Hospital de Niños alerta por aumento de virus respiratorios

El virus respiratorio sincitial (VRS) ya comenzó a impactar con fuerza en la población infantil de Costa Rica (ver video adjunto de Telenoticias).

Desde hace dos semanas, el Hospital Nacional de Niños registra un aumento significativo de menores hospitalizados con cuadros respiratorios graves, situación que ha llevado la ocupación hospitalaria a un 101%, según el Ministerio de Salud.



La neumóloga Lydiana Ávila, del HNN, explicó que los casos corresponden principalmente a niños pequeños y advirtió sobre la importancia de que los padres estén atentos a señales como dificultad para respirar, hundimiento de las costillas al inhalar y somnolencia excesiva.



Ante el panorama, los especialistas insisten en tres recomendaciones clave para la prevención:

​Las mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas deben acudir a los centros médicos para recibir la vacuna contra el VRS, lo que protege a sus bebés.

Mantener estrictas medidas de higiene en el hogar y espacios públicos.

Evitar visitas o contacto con recién nacidos en caso de presentar síntomas de resfrío.

El Hospital de Niños se prepara para enfrentar un nuevo pico del virus, que año tras año representa una de las principales causas de hospitalización pediátrica en el país.





