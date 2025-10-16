Hospital Calderón Guardia saturado: opera por encima de su capacidad

El Hospital Calderón Guardia enfrenta una saturación crítica en su servicio de emergencias, operando actualmente bajo un estado de plétora grado dos. Esta situación ha obligado a la Cruz Roja a redoblar esfuerzos para salvar vidas, incluso trasladando pacientes a otros centros médicos ante la imposibilidad de ser recibidos en el Calderón.

Aunque el hospital continúa funcionando las 24 horas, la sobrecarga en emergencias dificulta la atención de nuevos casos. Las autoridades médicas advierten que los recursos hospitalarios están al límite, lo que afecta la rapidez y eficacia en la atención de pacientes graves.

En algunos casos, personas en estado crítico han fallecido dentro de ambulancias debido a la saturación en los servicios, al no ser admitidas en ningún centro médico cercano.

Ante este panorama, el hospital solicita a la ciudadanía acudir a emergencias únicamente en situaciones críticas e impostergables. Los servicios de citas y admisiones continúan operando con normalidad, sin afectaciones reportadas.

Las autoridades insisten en que la colaboración de la población es clave para garantizar que quienes realmente necesitan atención urgente puedan recibirla a tiempo.