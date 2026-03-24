Hospital Calderón Guardia debe cerrar hasta cuatro quirófanos al día por falta de personal

El Hospital Calderón Guardia enfrenta el cierre de hasta cuatro quirófanos diarios debido a la falta de personal en las salas de operaciones.

El jefe de Cirugía criticó fuertemente a los funcionarios, señalando que algunos se aprovechan de las jornadas de producción —realizadas en horario extraordinario para reducir listas de espera— y de los permisos contemplados en el artículo 46 de la normativa laboral, que permite ausentarse para acompañar a familiares a citas médicas.

Según el médico, esta práctica deja sin el personal necesario para operar, lo que calificó como una forma de “delincuencia organizada”.

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) modificó recientemente el reglamento para que la ausencia otorgada en el artículo 46 se limite únicamente al tiempo de la cita médica, mientras se analizan otras medidas para enfrentar el faltante de personal en las cirugías del centro hospitalario.