Hombre de 56 años cae por presunta distribución de pornografía infantil en Zona Sur

Un hombre de 56 años, de apellido Arias, fue detenido este martes en Pérez Zeledón como sospechoso del delito de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

La detención fue realizada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante un operativo ejecutado a las 5 a. m. en una vivienda ubicada en Río Seco de Villa Ligia (ver video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con la información preliminar, la investigación permitió obtener indicios que apuntan a la presunta distribución de contenido sexual infantil desde ese domicilio. Esto motivó el allanamiento, llevado a cabo por la Sección Especializada contra el Cibercrimen.



Durante la intervención, los agentes decomisaron varios dispositivos electrónicos, entre ellos tres teléfonos celulares, una computadora portátil y al menos dos discos compactos.

Uno de los CD’s generó particular interés, ya que tenía escrita la palabra “personales”, lo que podría sugerir la existencia de material producido o editado directamente por el sospechoso.



Todo el equipo incautado será sometido a análisis por parte de peritos en informática forense, con el objetivo de determinar el contenido exacto de los archivos y establecer si existen vínculos con redes de explotación sexual infantil a nivel internacional.



Tras el operativo, Arias fue trasladado a las celdas judiciales del OIJ y quedó a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares correspondientes en las próximas horas.