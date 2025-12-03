Hogares ticos gastan, en promedio, ₡687 mil por mes

Los hogares costarricenses gastan, en promedio, ₡687 mil por mes para satisfacer sus necesidades (ver video adjunto de Telenoticias).



Ese es el principal hallazgo de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) de 2024, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



El estudio añade que en los gastos no asociados al consumo (compromisos u obligaciones de pago al Estado, a instituciones sin fines de lucro y a otros hogares), las familias suman salidas adicionales por ₡143.657 al mes.



Al desglosar la importancia que tienen los diversos grupos de gasto de consumo dentro de los ₡687 mil del gasto de los hogares, el mayor porcentaje corresponde al grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 19,3%; le siguen en relevancia el transporte (17,6%), vivienda, agua, electricidad y gas (12,7%), servicios de cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos (8,1%), restaurantes y hoteles (7,7%), información y comunicación (7,6%) y salud (6,5%).



El restante 20,5% se construye en grupos como muebles y artículos para el hogar; recreación, deporte y cultura; prendas de vestir y calzado; educación; seguros y servicios financieros y bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes.

