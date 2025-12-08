HNN pide no exponer a los niños a aglomeraciones ante aumento de virus respiratorios

El Hospital Nacional de Niños (HNN) lanzó un llamado urgente a las familias: evitar exponer a los menores a aglomeraciones, especialmente en esta época del año, debido al aumento significativo de internamientos por virus respiratorios.

En los últimos días, el centro pediátrico ha registrado un incremento de menores hospitalizados por complicaciones respiratorias, una situación que podría agravarse si no se extreman las medidas de prevención. (Ver nota adjunta de Telenoticias)

Las autoridades del HNN explican que diciembre es un mes con cambios bruscos de temperatura, impulsados por la entrada de los vientos alisios. Esas variaciones climáticas favorecen la circulación de virus si no se toman precauciones.

“Tenemos un pico respiratorio que podría exacerbarse aún más”, advierten los especialistas, señalando que lactantes y niños pequeños son los más vulnerables.

Actualmente circulan con fuerza el virus sincicial respiratorio, el rinovirus humano y una influenza que ha crecido de manera importante en las últimas dos semanas.

Aunque diciembre suele estar lleno de actividades familiares, compras y reuniones, los especialistas insisten en que la prioridad debe ser reducir la exposición de los menores para evitar contagios que podrían terminar en hospitalización.



