¿Hay riesgo de que caigan más árboles en Circunvalación? Conavi revisará su estado

22 de febrero de 2023, 10:56 AM

Por esta razón es que hoy el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) indicó que revisará la condición de los otros árboles en esa vía para asegurarse de que no presenten un riesgo inminente.

Añadió que "no se sabe para cuando está programada", pero intentan hacer las gestiones para que se haga lo más pronto posible.

​A pesar de que la revisión se haga en los próximos días, cualquier tipo de intervención que deban hacer, sea de emergencia o no, no será una realidad hasta que se tengan los contratos de mantenimiento, los cuales no estarán disponibles hasta finales de marzo.