Hay acuerdo con MEP para impulsar nuevo colegio en Puerto Jiménez, según padres de familia

El principal compromiso es iniciar en agosto el proceso para la construcción de un nuevo colegio, una petición que la comunidad ha mantenido durante años ante el deterioro de las instalaciones del Colegio Técnico Industrial de Puerto Jiménez.

Como parte de las negociaciones, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ﻿acordó que los estudiantes continuarán recibiendo lecciones bajo la modalidad de educación híbrida mientras se atienden los problemas más urgentes (vea video adjunto).

Los acuerdos llegan después de que la comunidad educativa denunciara las condiciones en las que opera el centro de enseñanza, una institución con 26 años de funcionamiento que presenta serios problemas de infraestructura.

Padres y estudiantes reportan baterías sanitarias en mal estado, desbordamiento de aguas negras, filtraciones constantes, aulas afectadas por la humedad y laboratorios que se inundan durante las lluvias.

Ahora, la expectativa de la comunidad está puesta en que los compromisos adquiridos por la cartera se materialicen y permitan avanzar hacia una solución definitiva para todos los años de deterioro acumulado en el centro educativo.

Telenoticias tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Ministerio de Educación