Hasta Jafet Soto se mostró dolido por caso de Radio Sinfonola

Hasta Jafet Soto, presidente y técnico de Herediano, se mostró dolido por caso de Radio Sinfonola, luego de que la misma radioemisora diera a conocer en un emotivo audio que no pudo participar en la subasta de frecuencias.

En conferencia de prensa, posterior al empate 1-1 ante Saprissa en Tibás, Jafet brindó un comentario al respecto "sin meterme donde no me llaman".

"Parte de mi crecimiento fue mi papá, que en paz descanse, fue escuchar todos los domingos Radio Sinfonola. Por poner solo un ejemplo de lo que le están quitando a mi mamá hoy, que es una parte de sentirse cerca de mi papá, que ya no está", comentó Soto.

El dirigente hizo una petición especial al pueblo de Costa Rica y enfatizó que "dejemos de ser buenos y malos y que seamos todos buenos, y que busquemos una solución".

Además, recordó que su padre trabajó 25 años en Radio Nacional. "Imagínense, para cualquiera de nosotros, por lo menos para mí, que sabía lo que es ir a Canal 13 a trabajar o ir con mi papá, acompañarlo en una fiesta de Navidad, y que ahora esté pasando esto, sabiendo si es bueno o es malo, ¿Qué tanto representan esos ingresos para Costa Rica? Diría yo, porque vemos los montos grandes, pero ¿Qué tanto representa eso? $1.400 al mes, o $2.000, creo que son $2.000 dólares al mes para una radio, cuando ya sabemos que es duro, durísimo", añadió.

El jerarca del Team aseguró que "es neutral" en este tema país, pero sí brindó su pensamiento fiel a su estilo. "Lo digo, que a los que dirigen nuestro país y a los que quieren dirigirlo también, y a los que estamos normal, la población normal, creo que se tiene que acabar el bueno y el malo".

También, el dirigente de fútbol indicó que "esa medición de fuerzas nos están llevando entre las patas a toda la población, a toda la población, y lo vemos en diferentes escenarios, desde la Asamblea Legislativa hasta diferentes ministerios, lo que sea, se toman decisiones muchas veces por bueno o por malo, o porque le haga mal a éste o porque a éste lo dañe, o para que le haga bien a éste y a éste también lo dañe. Entonces, creo que lo que le podría decir yo a la población es que también digan lo que sienten".

Incluso, Jafet fue sincero al manifestar que "no tengo partido político y soy uno de los indecisos, de los muchos indecisos, pero ojalá pongamos y decidamos por los buenos, por los que quieran cosas buenas, y no por los que lleguen a dividir, no por los que lleguen a eso, no, ya nos dividimos mucho en Costa Rica, seamos todos buenos, porque qué pereza que seamos todos malos".





