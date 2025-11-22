Escuche aquí el emotivo audio con el que Sinfonola anuncia que no participó en subasta de las frecuencias

Un emotivo audio divulgado por radio Sinfonola explica a sus oyentes las razones por las que no pudo participar en la subasta de frecuencias, cuyo fecha límite para enviar propuestas era este viernes.

En el mensaje se hace un repaso de los orígenes de la emisora, además de explicar que no tiene "los cientos de millones que el gobierno del señor Chaves le cobra para seguir operando".





Radio Sinfonola no es la única emisora que decidió apartarse del proceso. Cadena Radial Costarricense —agrupando a CRC 89.1 Radio, 94.7, 959 Conexión, 99.9 Azul y 103.1 FM— confirmó también que no participó en la subasta que cerró el viernes 21 de noviembre de 2025. Asimismo, la Cadena Musical, operadora de Radio Musical (97.5 FM) y Radio Hit (104.7 FM), notificó su retiro del proceso alegando razones similares.