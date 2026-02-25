¿Hasta cuándo seguirán el frío y los fuertes vientos? Esto dicen los expertos

Los fuertes vientos y las lluvias continuarán afectando el país durante los próximos días debido al empuje frío #17, fenómeno que ha generado condiciones inestables este miércoles, con bajas temperaturas en distintas regiones del territorio nacional.



De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), tras el paso del empuje frío por el mar Caribe, los vientos alisios vuelven a establecerse en la cuenca, lo que provoca el arrastre de humedad hacia la región.



En Costa Rica, esta situación ocasiona condiciones ventosas y cielo mayormente nublado en el Caribe y la Zona Norte, donde se presentan lluvias ocasionales. Estas precipitaciones también se registran en sectores montañosos del Valle Central. En contraste, en la costa del Pacífico predomina el cielo despejado y condiciones estables.



Las lluvias persistirán en la Zona Norte y el Caribe por unos días más, mientras que los vientos continuarán afectando las zonas montañosas, condiciones que se mantendrán en gran parte del territorio nacional.

“En el transcurso de este miércoles, la influencia del empuje frío #17 sobre el país irá disminuyendo al ingresar al océano Atlántico, alejándose de América Central.