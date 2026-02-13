Hallan restos fósiles de mastodonte y perezoso gigante en Cartago

Dos gigantes yacen bajo la tierra a la orilla de un río en Cartago.

El Museo Nacional de Costa Rica confirmó, la tarde de este viernes, el hallazgo de un Cuvieronius —mastodonte gigante emparentado con los proboscídeos— y un Eremotherium —perezoso gigante— que habitaron el territorio nacional hace miles de años.

Los restos óseos corresponden a una megafauna pleistocénica y fueron descubiertos en el marco de investigaciones desarrolladas por el Departamento de Historia Natural. El hallazgo representa un aporte significativo al conocimiento científico del país y fortalece el acervo paleontológico nacional.

Esta búsqueda se originó a partir del reporte de un ciudadano sobre la posible presencia de los restos fósiles en una propiedad privada. Tras la inspección técnica y los análisis correspondientes, el equipo del Museo Nacional determinó que se trataba de piezas de megafauna, lo que dio pie a una excavación y rescate de rigurosidad científica y trabajo especializado.

A la fecha, se han hecho 13 trabajos de excavación y rescate que han permitido la recuperación de 49 piezas fósiles.

Entre ellas, se logró la recuperación de una defensa completa de 1,60 metros, un fragmento adicional de defensa, vértebras, fémur, falanges, costillas y otros elementos óseos que continúan en proceso de identificación y estudio.

Por la magnitud y cantidad de material recuperado, este hallazgo se convierte en uno de los más relevantes registrados en el país.

De forma preliminar, a partir de análisis geológicos del terreno y de las distintas capas de sedimentación, estiman que los restos tendrían una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años.

La investigación está a cargo de 12 profesionales en Geología, Arqueología y Biología, con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) en prácticas académicas. La recuperación de los restos es liderada por la geóloga Joanna Méndez, del Departamento de Historia Natural, con el respaldo de especialistas en conservación y protección del patrimonio cultural del Museo Nacional.

Asimismo, el proceso cuenta con la asesoría del paleontólogo del Museo de Historia Natural de Nuevo México, Lucas Spencer, y el acompañamiento del geólogo y académico Guillermo Alvarado.

"Este hallazgo reafirma el papel del Museo Nacional como ente rector en la investigación, protección y difusión del patrimonio natural del país. Pero, sobre todo, evidencia el rigor científico, la entrega y el profesionalismo de su equipo técnico, que ha trabajado en condiciones complejas con un compromiso ejemplar al servicio de Costa Rica", indicó el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez.

El jerarca le instruyó al Museo Nacional iniciar el diseño y la habilitación de una sala permanente de exhibición de la colección paleontológica, de manera que los restos puedan estar al servicio de la educación, la ciencia y la ciudadanía.

Por motivos de seguridad y para garantizar el adecuado tratamiento, extracción y traslado de las piezas, la ubicación exacta del hallazgo se mantiene confidencial.