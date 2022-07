Hacienda saldrá este lunes al mercado interno a buscar recursos que pretendía con eurobonos

El Ministerio de Hacienda saldrá este mismo lunes al mercado interno a buscar los recursos que pretendía mediante la emisión de eurobonos.



Así lo adelantó este viernes el ministro Nogui Acosta, quien dijo no renuncia a la esperanza de que los diputados aprueben esos bonos, pero insistió en que ya no pueden esperar más.

Nogui Acosta reconoció que no tienen un "plan B": si no se financian en el mercado internacional deberán recurrir al mercado local con el efecto que eso tendrá para los costarricenses.

Acosta reconoció que esa decisión de recurrir al mercado interno golpeará las finanzas de la ciudadanía, pero insistió en que su cartera debe ser responsable con los compromisos adquiridos, que incluyen mucho más que solo el pago de deuda.

Bajo esa realidad, Hacienda busca en el mercado ₡1.6 billones (millones de millones) para los próximos meses, además de los $1.000 millones del vencimiento de deuda que se deben pagar el 26 de enero.

Acosta dijo que en un primer sondeo por el mercado local, la cartera recibió ofertas de recursos con intereses de un 11%, contra el 7,5% u 8,5% en que ronda el mercado internacional.

Responsabilidad vs. oportunidad

Desde el Congreso, diferentes fracciones han reconocido la importancia de esa emisión de deuda, pero por un monto mucho menor a los $6 mil millones que quiere Hacienda y que incluye, además, otra emisión futura por un monto idéntico para el repago del primer monto.





La tesis de la oposición es que no se le puede dar un “cheque en blanco” al Gobierno para que siga disparando la ya de por sí elevada deuda pública de Costa Rica, además de las implicaciones que eso podría tener en los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, Hacienda defiende que buscar tantos recursos en el mercado nacional no solo es irresponsable, sino que además incidiría directamente en las tasas de interés locales.

Por eso, dice Nogui Acosta, tampoco se puede valorar una emisión menor, porque bajo ningún escenario los $1.500 millones son suficientes.

“El Ministerio de Hacienda es responsable y se necesitan los $6 mil millones, porque no estamos pensando en el corto plazo. Podría ser una solución de corto plazo decir que solucionemos este año y el siguiente vemos qué hacemos, pero eso no es justo, no es justo para los costarricenses ni para el país.