Hacienda congela recursos aprobados para seguridad, cultura y educación

Poco más de ¢11.500 millones, equivalentes al 2% del aumento para el financiamiento de la educación superior universitaria estatal de 2025, se mantienen congelados en las arcas del Ministerio de Hacienda (vea video adjunto de Telenoticias).

Estos recursos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa como parte de la Ley de Presupuesto Nacional, ante el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y los rectores.

Sin embargo, la cartera se niega a girar el dinero.

"Yo necesito tener dentro del presupuesto una partida de intereses y que tiene que responder a ese aumento de los intereses. ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube? ¿Qué pasa si los intereses suben? Los diputados se repartieron plata que no podía tocarse. Por eso están congelados. Nosotros hemos dicho de manera reiterada que esos recursos no se podían tocar. Lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo se comportan las variables económicas, particularmente las tasas de interés y el tipo de cambio, para ver si nos van a sobrar recursos o no", explicó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.