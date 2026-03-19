Guanacaste bajo fuego: temporada "movida" deja miles de hectáreas reducidas a cenizas

Una intensa temporada de incendios forestales mantiene en alerta a las autoridades costarricenses, luego de que, en lo que va del año, se registren 100 siniestros que han arrasado con un total de 10.222 hectáreas en el país, según datos del Cuerpo de Bomberos.



De ese total, Guanacaste concentra la mayor afectación, con aproximadamente 9.800 hectáreas atendidas por los cuerpos de emergencia, lo que evidencia la magnitud del impacto en esta provincia, caracterizada por sus extensas zonas de bosque seco y condiciones climáticas propicias para la propagación del fuego.



El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) confirmó a Teletica.com que, dentro de las tres Áreas de Conservación presentes en Guanacaste, los incendios han consumido al menos 583 hectáreas, afectando ecosistemas protegidos y generando preocupación por las consecuencias ambientales a mediano y largo plazo.



El coordinador del programa de manejo del fuego del SINAC, Óscar Mora, explicó que la actual temporada presenta características particulares que han complicado la respuesta a las emergencias.

“Ha sido un poco más prolongada, no tanto como los años en donde hay fenómeno de El Niño, pero sí ha sido una temporada bastante movida.

“El año pasado estuvimos afectados por la lluvia y eso redujo los incendios, pero aumentó la cobertura vegetal para que este año se queme”, dijo Mora.

El funcionario también detalló que factores como la topografía, el material vegetal disponible, la velocidad del viento, la temperatura y la humedad han dificultado el control de los incendios. “Todo esto hace lo necesario para que se generen los incendios”, afirmó.



Durante la última semana, Guanacaste enfrentó múltiples focos activos de manera simultánea, lo que obligó a incrementar el despliegue operativo.

“La semana pasada, se atendieron incendios múltiples en Guanacaste y el contingente es mayor. El SINAC cuenta con aproximadamente 250 funcionarios y 536 brigadistas voluntarios, cuya participación varía según el nivel de emergencia.

"Las zonas más afectadas incluyen áreas cercanas a la Reserva Lomas Barbudal, la península de Nicoya, incluyendo sectores colindantes con Puntarenas como Paquera, así como los cantones de Carrillo y Santa Cruz, donde se ha registrado la mayor cantidad de incidentes. La mayoría de estos incendios se desarrollan en bosques secos, altamente vulnerables en esta época del año", señaló Mora.

Actualmente, las autoridades atienden un incendio en Isla Venado y otro en las cercanías de la Zona Protectora Península de Nicoya. Ambos se encuentran contenidos, aunque se mantiene vigilancia constante para evitar reactivaciones.



Mora hizo un llamado a la población a extremar precauciones, especialmente durante los meses de marzo y abril.

“Hay que recalcar a la población tratar de evitar hacer fuego en marzo y abril porque son los meses donde hay más incendios. En Semana Santa, mucha gente sale de vacaciones y la creación de fogatas es muy peligroso y más cuando hay presencia de fuertes vientos”, advirtió Mora.

La temporada de incendios podría extenderse hasta mediados de junio, dependiendo de las condiciones climáticas. No obstante, las autoridades ya proyectan escenarios futuros. “Una vez que termina, nos tenemos que preparar porque el otro año, al parecer, se va a presentar el fenómeno de El Niño”, concluyó el funcionario.



El SINAC mantiene activos sus protocolos de prevención, monitoreo y control en coordinación con instituciones de primera respuesta, gobiernos locales y comunidades organizadas, con el objetivo de reducir los impactos ambientales y salvaguardar tanto las áreas protegidas como los territorios cercanos.

