Grupo moviliza droga oculta en carros por Guanacaste, un método "poco usual", según OIJ

Una estructura criminal trasiega drogas por Guanacaste a bordo de carros con "doble fondo".

Solo en los últimos dos meses, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó tres vehículos con esas características en la provincia. Dos de esas incautaciones incluyeron la confiscación de más de una tonelada de cocaína en la última semana.

El subdirector general interino de la Policía Judicial, Vladimir Muñoz, confirmó que los tres autos están vinculados a un mismo grupo, que se cree intenta aprovechar una metodología "poco usual" en los últimos años para transportar cargamentos ilícitos hasta la frontera con Nicaragua.

"La pesquisa inició en febrero, gracias a informaciones confidenciales que relataban sobre un grupo que utilizaba vehículos con doble fondo. En febrero, efectivamente, se ubicó un vehículo en Peñas Blancas, en La Cruz, que si bien es cierto no llevaba drogas, sí se localizaron compartimientos. Esto confirmó la información inicial que entró vía confidencial. "Dándole seguimiento a eso se logró llegar al segundo vehículo que se intercepta, que es un Toyota Prado con los 740 kilos en Liberia. Y luego, dando continuidad a las investigaciones, vigilancias y seguimientos, logramos establecer que en Bagaces, en una finca, se ubicó un camioncito con mediano tonelaje, el cual tenía un doble fondo, donde se encontraron los 356 kilos", explicó el jefe policial.

Según Muñoz, la banda en cuestión es ahora objeto de una pesquisa, sin que por el momento se haya llevado a cabo la detención de alguno de sus miembros.

La Ruta Interamericana antes era usualmente utilizada para el tráfico de drogas, tanto en carros como en contenedores.

"No es nuevo, aunque había sido poco usual hacer decomisos de drogas en esa zona", indicó el funcionario.

Otra incautación

​La noche del martes, personal del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) interceptó la embarcación Gracias Dios Mío en playa Zancudo de Golfito, en la que se transportaban 42 bultos con cocaína.

A bordo de la lancha tipo Go Fast viajaba un costarricense de apellido Álvarez, un ecuatoriano de apellido Obando y dos colombianos de apellidos Montaño y Luardo, quienes fueron detenidos y posteriormente presentados al Ministerio Público para que este determine su situación jurídica.

En la embarcación, de 32 pies de largo, también se hallaron varios estañones con combustible y dos motores fuera de borda.

Ahora la Policía de Control de Drogas (PCD) lleva a cargo una serie de diligencias relacionadas con el decomiso.