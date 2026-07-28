Grietas, agua acumulada y demarcación desgastada: nuevos hallazgos en Circunvalación Norte

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) identificó grietas en el viaducto, acumulación de agua, desgaste prematuro de la demarcación vial y obras que permanecen inconclusas en Circunvalación Norte, según el más reciente informe de auditoría técnica sobre el proyecto (ver video adjunto).



De acuerdo con el documento, varios de estos problemas fueron detectados desde las primeras etapas de operación e, incluso, antes de la conclusión de la obra. Sin embargo, el laboratorio señala que aún no han sido corregidos por la Administración.



Entre los principales hallazgos figuran grietas en la superficie de rodamiento del viaducto, juntas abiertas, elementos de protección y drenaje pendientes de concluir, así como la ausencia de evidencia sobre la aplicación de un sistema de protección contra la corrosión en algunos apoyos de la estructura.



La auditoría también advierte sobre acumulaciones de agua en la salida hacia la rotonda de Guadalupe, una condición que podría afectar la seguridad de los usuarios de la vía. Además, detectó un desgaste acelerado de la demarcación vial, incluidos pasos peatonales, líneas y señales, que en varios sectores debieron ser repintados poco tiempo después de la apertura de la carretera.



Pese a estos señalamientos, el informe concluye que la estructura del pavimento de la Unidad Funcional V presenta, en términos generales, una buena capacidad estructural y una regularidad superficial satisfactoria. Asimismo, las pruebas de resistencia al deslizamiento reflejan condiciones favorables para la circulación vehicular en la mayor parte del proyecto, aunque se recomienda mantener un monitoreo constante en algunos sectores del túnel.



Como parte de las recomendaciones, LanammeUCR solicita realizar una evaluación integral del estado actual del viaducto, valorar los costos de reparación y aprovechar las garantías de la obra para corregir los defectos identificados antes de que se traduzcan en mayores costos de mantenimiento para el Estado.



Este medio solicitó una reacción sobre el informe al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pero aún se mantiene en trámite.