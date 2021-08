Greivin Moya se va de Teletica y dice que le gustaría ser Presidente

El experimentado periodista, Greivin Moya reconoció que este viernes será su último día como colaborador en Televisora de Costa Rica.



Así lo dijo en una entrevista sostenida este jueves en el programa 7 Días Radio.

“Para mi esta es la profesión más bonita del mundo, me ha dado tanto en mi formación profesional y conocimiento que estoy cada vez más convencido que esto es lo mío. Cuando uno se involucra en lo que verdaderamente le gusta, siempre va a tener éxitos y satisfacciones.

“He venido pensando en el retiro desde hace mucho tiempo y yo hacía un reportaje, lo armaba y decía que era el último, pero cada vez que veía el reportaje no me daban ganas de irme. Pero ahora sí, ya hice mi último reportaje, el de los indígenas", aseveró durante la conversación en el programa emitido en Teletica Radio.

“Yo he decidido jubilarme y buscar otros proyectos, pero no con el periodismo, yo me retiro este viernes de Teletica Canal 7”, relató.

Aspiraciones presidenciales

Moya confirmó que le gustaría ser presidente de la República y sus próximos proyectos estarán dentro de la política electoral, aunque no detalló con cuál partido político.

“Yo tengo ya todo listo para dar el paso en política electoral. Me gustaría ser presidente, creo que el país no merece esas situaciones que se están viviendo.

“He tenido la intención de involucrarme en la política electoral en un sentido sano, yo no tengo egos ni ansias de poder, solo quiero ayudar a forjar un camino distinto en que la gente pueda volver a creer en una organización y no enfocarse en personas, porque ahí es donde nos equivocamos, las personas solo son el vehículo”, agregó.

El cartaginés destacó que, basado en su experiencia, conoce bien los problemas que tiene la función pública y es precisamente que quiere resolverlos con un equipo de trabajo.

“La idea mía, humilde, responsable y sencilla es crear una organización con un grupo de gente que tenga buenas intenciones para resolver los problemas”, concluyó don Greivin Moya.

El periodista dijo que este sábado dará todos detalles acerca de su proyecto político.

Escuche la entrevista completa de don Greivin en 7 Días Radio en este enlace.