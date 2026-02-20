Gracias, Costa Rica: juntos reunimos 13.264 útiles escolares para zonas vulnerables

Desde hoy a las 7:00 a.m., abrimos las puertas de Teletica para convertirlas en un gran centro de recolección de útiles escolares. Poco a poco comenzaron a llegar personas en sus vehículos, en motocicleta e incluso a pie, acercándose a las afueras de nuestras instalaciones, frente al Estadio Nacional, donde se ubicó un toldo para recibir cada donación.

Con el paso de las horas, el movimiento creció. Familias completas, grupos de amigos y posteriormente diversas empresas se sumaron con sus aportes, fortaleciendo una jornada marcada por la solidaridad.

Durante el día, el ambiente estuvo lleno de energía y entusiasmo gracias a la animación del Tigre Tony y los Pirulos, acompañados por su equipo de bailarinas, generando un espacio de esperanza, unión y alegría. Fue una jornada que honró el legado educativo que define a Costa Rica.

Otro elemento clave fue la participación activa de los equipos internos de Teletica. Desde el personal técnico hasta las figuras que forman parte de la programación diaria en pantalla, así como colaboradores de múltiples áreas, dedicaron su tiempo como voluntarios para hacer posible esta iniciativa.

La primera fecha de la campaña cerró con un total de 13.264 útiles recolectados, entre cuadernos, lápices, lapiceros, lápices de color, gomas, tijeras y bolsos.

La segunda jornada de donación se realizará este sábado 21 de febrero, en el marco del Verano Toreado, desde el Redondel de Santa Rosa de Pococí. Luego, se acumulará el total reunido en ambos momentos para definir los centros educativos del país a los que se dirigirán las donaciones.

Esta acción forma parte del mensaje que Teletica desea compartir con el país: la educación es la esperanza de nuestra sociedad. Por eso, juntos, volvemos a clases.