“Gracias a él y a Dios, hoy estoy respirando”: la historia del rescate que conmovió al país

El pasado 25 de mayo, Daniel Pérez estuvo al borde de la muerte. Mientras disfrutaba de un día en la playa de Jacó, una corriente lo arrastró mar adentro. Cuando lo sacaron del agua, ya no tenía pulso.



Lo que ocurrió después fue un verdadero milagro.



Marvin Cheng, guardavidas de la Municipalidad de Garabito, fue uno de los primeros en asistirlo. Sin equipo especializado y con el tiempo en contra, Marvin y sus compañeros Delbert y Gamer iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lo pusieron de lado para que pudiera vomitar, le aplicaron compresiones abdominales, y luego RCP durante al menos 10 minutos.



“Yo iba hacia donde él y le hablaba. Le decía: ‘Regresa, estamos aquí, escúchame’. Y no nos rendimos. Aunque no teníamos desfibrilador, nunca dejamos de luchar”, relató Cheng.

Contra todo pronóstico, Daniel recuperó el pulso en la playa y fue trasladado a una clínica de la zona. Llegó consciente, aunque no recordaba lo sucedido. Solo sabía que estaba vivo.



Su madre, doña Fresia, recibió la llamada mientras estaba en casa. Entre lágrimas recuerda cómo le gritaba a Dios que mandara ángeles a salvar a su hijo.



“Yo me sentía impotente. Le gritaba a Dios que no me lo quitara, que mandara ángeles. Y Dios no se hizo esperar. A las 24 horas, Daniel empezó a respirar por sí solo. Hoy no tiene secuelas”, contó.