Golpe al narcotráfico: 23 allanamientos contra estructura criminal de Puntarenas

Las autoridades judiciales y policiales ejecutaron este miércoles 23 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Puntarenas y Alajuela como parte de la denominada Operación Turbo, dirigida contra una presunta organización criminal señalada como una de las más fuertes de la provincia porteña.

De manera preliminar, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD) confirmaron la detención de 19 personas vinculadas con una estructura dedicada al tráfico local e internacional de drogas, principalmente cocaína. Además, la agrupación es investigada por presunta legitimación de capitales y actividades relacionadas con préstamos conocidos como “gota a gota”.

Los allanamientos se desarrollaron en sectores como El Roble, El Carmen, Esparza y El Cocal, en Puntarenas, así como en el centro de Alajuela, donde fueron detenidos dos ciudadanos colombianos presuntamente vinculados a la organización.

Según la investigación, el supuesto líder del grupo es un hombre de apellido Araya, quien permanece recluido en el centro penitenciario La Reforma, en el ámbito conocido como Terrazas, desde el año 2015. Pese a su condición de privado de libertad, las autoridades consideran que continuaba ejerciendo influencia dentro de la estructura criminal.

Durante el operativo también fueron detenidas la esposa y una hija de Araya en una propiedad ubicada en San Isidro de Montes de Oro. De acuerdo con las autoridades, se trata de una residencia de alto valor económico, estimada en más de un millón de dólares, que cuenta incluso con una cancha de fútbol. En el lugar se prevé el decomiso de varios bienes, entre ellos vehículos y una embarcación.

Las investigaciones identifican además a un hombre de apellido Sánchez como presunto sublíder de la organización y responsable de la logística de las operaciones. Este sospechoso figura entre las personas detenidas durante los allanamientos realizados este miércoles.

Las autoridades también intervinieron una casa relacionada con la primera vicealcaldesa de Puntarenas, Adriana Quesada. En ese inmueble fue detenida una de sus hijas, quien mantiene una relación sentimental con el supuesto sublíder de la organización. Hasta el momento, la vicealcaldesa no figura entre las personas detenidas ni como objetivo principal de la operación.

De acuerdo con los cuerpos policiales, la organización utilizaba embarcaciones pesqueras para el transporte de droga y habría legitimado recursos mediante negocios aparentemente legales, entre ellos un lavacar, un salón de belleza y un taller mecánico que funcionaban como presuntas fachadas para ocultar el origen ilícito del dinero.

Las diligencias continúan en distintos puntos del país y las autoridades no descartan nuevas detenciones ni el decomiso de más bienes relacionados con la investigación.